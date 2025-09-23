Meloni all’Onu | Condivido Trump sul clima e sugli organismi internazionali

23 set 2025

La premier: "Il Green Deal ideologico ha penalizzato la competitività". Mozione della maggioranza per il riconoscimento della Palestina solo con liberazione degli ostaggi ed esclusione di Hamas. "Europa non ambigua su Kiev, serve unità con gli Usa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

