Meloni all' Onu | Concordo con Trump su organismi multilaterali manca capacità di incidere – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Concordo con Trump sul fatto che gli organismi multilaterali, per lavorare bene e migliorare il proprio ruolo nel contesto in cui ci troviamo, debbano sapere rivedere ciò che non funziona”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

