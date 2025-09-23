Meloni a New York per l' assemblea ONU
3.00 Il premier Giorgia Meloni è arrivata a New York per partecipare alla 79 Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento ufficiale è previsto per mercoledì 24 settembre, durante il quale parlerà di riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cooperazione con l'Africa tramite il Piano Mattei e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si tratta della sua seconda partecipazione all'Assemblea Generale: la prima risale al settembre 2023, alla 78ma sessione, quando parlò di temi quali sovranità nazionale, sicurezza, multilateralismo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
