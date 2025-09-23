Mei 30 anni e non sentirli Ha lanciato Diodato e Corsi

E’ tutto pronto a Faenza per l’edizione 2025 del Meeting delle Etichette indipendenti, a trent’anni dalla prima rassegna che ebbe luogo nel lontano 1995. Tre giorni di concerti, forum, convegni e mostre, dal 3 al 5 ottobre, per quello che negli anni è stato un trampolino di lancio per alcune delle voci più rilevanti della scena musicale italiana, quali Ermal Meta, Diodato, i Måneskin, ma anche Lucio Corsi, che ha rappresentato l’Italia all’ultimo Eurovision. Quello del Mei "è un anniversario importante – rivendica l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni –. Trent’anni sono un bel traguardo, segno di un percorso che rappresenta la vitalità e l’importanza del Mei, una piattaforma di scouting per la nuova musica italiana indipendente ed emergente, consolidata e riconosciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mei, 30 anni e non sentirli. Ha lanciato Diodato e Corsi

Mei, 30 anni e non sentirli. Ha lanciato Diodato e Corsi; Annunciati i primi ospiti del Mei 2024

