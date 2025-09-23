Mediobanca offerta Mps chiusa con l’86,3% di adesioni | verso lo scenario dell’integrazione
È l’86,3% di adesioni il traguardo raggiunto da Mps nell’ Offerta pubblica di acquisto e scambio su Mediobanca nell’ultimo giorno di riapertura dell’Opas. Venerdì scorso le adesioni erano arrivate al 70,48%. E così, a otto mesi dall’annuncio della scalata sulla banca d’affari, avvenuto il 24 gennaio scorso, Monte dei Paschi di Siena va in porto con la sua operazione. Dopo il rilancio da 90 centesimi dell’offerta, la banca senese aveva superato abbondantemente i due terzi con la riapertura dei termini questo mese. L’esito della chiusura definitiva, con le adesioni sopra le aspettative rispetto alle previsioni fino a qualche settimana fa, apre una storica fase in termini di cambiamento degli equilibri della finanza italiana, dall’ipotesi di un terzo polo bancario alla governance di Generali, di cui Mediobanca è azionista al 13,2%. 🔗 Leggi su Lapresse.it
