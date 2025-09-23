Mediobanca Mps supera l' 86%
Mps chiude la sua offerta di acquisto e scambio su Mediobanca all'86,3% del capitale. Una soglia che è andata ben oltre le più rosee previsioni dell'amministratore delegato dell'istituto senese, Luigi Lovaglio, il quale si diceva fiducioso di poter raggiungere il 66,67% delle azioni che gli avrebbero consentito di controllare l'assemblea straordinaria. Segno di come l'adesione del mercato sia stata più che convinta, per un progetto che cammin facendo ha conquistato anche gli operatori di mercato in precedenza sostenitori del ceo dimissionario Alberto Nagel. Con un tale risultato, almeno secondo quanto prevedono le regole di Borsa Italiana, non esiste alcun automatismo che preveda la revoca delle quotazioni di Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - supera
Montepaschi cresce e supera le stime. Generali tiene in sospeso Mediobanca
Risiko banche, Montepaschi supera la soglia minima per l'Opas su Mediobanca
Mps supera il 38 per cento e completa la scalata a Mediobanca
Mps supera i due terzi di Mediobanca: adesioni al 70,48% e strada spiana per la fusione - X Vai su X
In una lunga lettera di due pagine Alberto Nagel, ad di Mediobanca dice addio a Piazzetta Cuccia rendendo note le proprie dimissioni.“Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e divers - facebook.com Vai su Facebook
Offerta su Mediobanca. Mps supera l’86 per cento; Mps sale all’ 86,3% di Mediobanca alla chiusura dell’Opas; Mps: l’opas su Mediobanca arriva all’86,33%, fusione e delisting più vicini?.
Successo per l'Opas su Mediobanca: Mps all'86,3 % di Piazzetta Cuccia - Con un ultimo balzo di quasi il 16 per cento del capitale consegnato all’Offerta, Mps ha conquistato l’86,33 per cento del capitale di Mediobanca. ilmattino.it scrive
Mediobanca, Mps arriva all'86,33% dopo la riapertura dell’opas. Ora la scelta su delisting e fusione - Lunedì 22 si conclude l’offerta di Siena su Piazzetta Cuccia. Lo riporta milanofinanza.it