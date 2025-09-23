Mediobanca Mps supera l' 86%

Mps chiude la sua offerta di acquisto e scambio su Mediobanca all'86,3% del capitale. Una soglia che è andata ben oltre le più rosee previsioni dell'amministratore delegato dell'istituto senese, Luigi Lovaglio, il quale si diceva fiducioso di poter raggiungere il 66,67% delle azioni che gli avrebbero consentito di controllare l'assemblea straordinaria. Segno di come l'adesione del mercato sia stata più che convinta, per un progetto che cammin facendo ha conquistato anche gli operatori di mercato in precedenza sostenitori del ceo dimissionario Alberto Nagel. Con un tale risultato, almeno secondo quanto prevedono le regole di Borsa Italiana, non esiste alcun automatismo che preveda la revoca delle quotazioni di Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

