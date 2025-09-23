Mediobanca l' ultima trappola di Nagel & C

Ora che la scalata di Mps a Mediobanca può dirsi compiuta con buona pace di chi, fino a poche settimane fa, ne negava persino la plausibilità si apre una fase forse ancora più delicata: quella della gestione del cambiamento. Ed è proprio in questo snodo che torna a circolare, con un'insistenza che sa di regia, l'ipotesi di una "soluzione interna" per garantire una transizione ordinata ai vertici della merchant bank milanese. Un passaggio morbido, si dice. Una figura-ponte per accompagnare l'integrazione con la banca senese e consolidare un nuovo equilibrio azionario. Un'ipotesi che ha trovato spazio anche sulle colonne del Giornale, con i nomi di Francesco Saverio Vinci, attuale direttore generale di Mediobanca, e Gian Luca Sichel, ceo di Mediobanca Premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

