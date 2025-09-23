Mediobanca l' ultima trappola di Nagel & C
Ora che la scalata di Mps a Mediobanca può dirsi compiuta con buona pace di chi, fino a poche settimane fa, ne negava persino la plausibilità si apre una fase forse ancora più delicata: quella della gestione del cambiamento. Ed è proprio in questo snodo che torna a circolare, con un'insistenza che sa di regia, l'ipotesi di una "soluzione interna" per garantire una transizione ordinata ai vertici della merchant bank milanese. Un passaggio morbido, si dice. Una figura-ponte per accompagnare l'integrazione con la banca senese e consolidare un nuovo equilibrio azionario. Un'ipotesi che ha trovato spazio anche sulle colonne del Giornale, con i nomi di Francesco Saverio Vinci, attuale direttore generale di Mediobanca, e Gian Luca Sichel, ceo di Mediobanca Premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'addio di Nagel, AD di Mediobanca per più di 22 anni, con l'ultima stoccata a MPS (dunque a Meloni, Caltagirone & Co): "Graecia capta ferum victorem cepit". Si è parlato di fine dell'impero romano, ma Nagel paragona MB più alla Grecia che a Roma.Comme - X Vai su X
Ci sono incontri che, anche se brevi, lasciano un segno indelebile. Chi oggi parla di #Mediobanca come il “cuore pulsante” dell'economia italiana o come l'ultima vera banca d'affari, è fermo a un'altra epoca. Un'epoca in cui il nome di Enrico #Cuccia era sinoni - facebook.com Vai su Facebook
Borse oggi in diretta| Il Ftse Mib chiude sopra i 40.000 punti (+0,4%). In pole position Stellantis, Mps e Iveco; L’assemblea Mediobanca molla Nagel e boccia l’offerta su Banca Generali; Mediobanca abbandona Nagel al suo destino (ma ancora non può dirlo).
