Medio Oriente tank israeliani a 3 km da Gaza City
Nella Striscia è stata un’altra giornata di guerra. I carri armati israeliani avanzano verso il centro di Gaza City. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
Arrivare ad accusare il Governo Meloni di "complicità con il genocidio" è la dimostrazione di quanto certa sinistra sia disposta a piegare la realtà pur di colpire l'avversario. Chi riduce la tragedia in Medio Oriente a uno slogan contro l'Esecutivo non fa altro che
L'Italia è protagonista per la pace in Medio Oriente, un ruolo riconosciuto sia da Israele che dall'Autorità Nazionale Palestinese. Continueremo sulla via della mediazione e degli aiuti umanitari.
Guerra Gaza, media: Tank di Israele avanzano a 3 km da centro di Gaza City. LIVE; Tank israeliani a 3 km dal centro di Gaza City. La Spagna approva un decreto per l’embargo di armi a Israele; Il Fatto di Domani del 23 Settembre 2025.
Gaza City, tank israeliani avanzano a 3 km dal centro. Idf: «Finora 640mila palestinesi hanno lasciato la città» - Sarebbero almeno 17 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba nella Striscia di Gaza, dove proseguono le operazioni militari israeliane. Da ilmattino.it
Centinaia di tank israeliani per invadere Gaza: il punto sulla guerra in Medio Oriente - Centinaia di tank israeliani pronti ad invadere Gaza: il punto sulla guerra in Medio Oriente, tra avanzata di Tel Aviv e reazioni dal mondo ... mam-e.it scrive