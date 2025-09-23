Medio Oriente tank israeliani a 3 km da Gaza City

23 set 2025

Nella Striscia è stata un’altra giornata di guerra. I carri armati israeliani avanzano verso il centro di Gaza City. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

