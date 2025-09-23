Mediaset tra calcio e quiz | il Milan lascia spazio alla Ruota della Fortuna
Le partite saranno in onda su Italia Uno. Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset, che si è assicurata i diritti della Coppa Italia fino al 2027. Tutte le partite dell'edizione 202526 andranno in onda in chiaro sulle reti del Biscione e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Una curiosità che farà sorridere i più attenti: nonostante il legame storico della famiglia Berlusconi con il Milan, Mediaset ha deciso di non rivoluzionare il palinsesto. Così, mentre i rossoneri scendono in campo per il match contro il Lecce, in tv continuerà a girare anche la storica Ruota della Fortuna.
