Medaglia d’argento per Francesco Mattiangeli ai campionati europei di calcio da tavolo subbuteo Ecstfa

Ternitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

che si sono svolti a Malta lo scorso week end. L’Italia Veteran, che era la detentrice del titolo europeo e campione del mondo in carica conquistato lo scorso anno a Tunbridge Wells. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medaglia - argento

Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile

Mondiali atletica, Dallavalle medaglia d’argento nel salto triplo

Lotta, Europei U20: a Caorle medaglia d’argento per Daniele Gubbiotti

medaglia d8217argento francesco mattiangeliSubbuteo a Malta, l'Europa si colora d'argento con Francesco Mattiangeli - Medaglia d’argento per Francesco Mattiangeli ai Campionati Europei di calcio da tavolo Subbuteo svoltisi a Malta lo scorso week end . Scrive sporterni.it

Cerca Video su questo argomento: Medaglia D8217argento Francesco Mattiangeli