Medaglia d’argento per Francesco Mattiangeli ai campionati europei di calcio da tavolo subbuteo Ecstfa
che si sono svolti a Malta lo scorso week end. L’Italia Veteran, che era la detentrice del titolo europeo e campione del mondo in carica conquistato lo scorso anno a Tunbridge Wells. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
