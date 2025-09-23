Me lo chiedete ve lo dico | peso 175 kg Obiettivo perderne 48 prima di Natale… Faccio questo in tandem con mia figlia che combatte l’anoressia | parla Mario Adinolfi

“Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 iniziali e finii in ospedale. Ripresi a mangiare (chi ha seguito l’ Isola dei Famosi sa che in pratica digiunavo) e ripresi anche 10 kg, ma grazie all’intervento della equipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 dal 9 luglio e dunque 28 kg in 75 giorni”: così Mario Adinolfi ha parlato su Facebook della sua perdita di peso e ha aggiunto: “ Ora l’obiettivo è perderne altri 48 prima di Natale, sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide (sul sito grupposandonatoit si legge che si tratta di una delle ultime molecole rese disponibili sul mercato per il trattamento dell’obesità ), accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

