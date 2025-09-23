Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che lo porta da solo al primo posto in classifica. Ma quanta sofferenza contro una squadra forte fisicamente ma con un attacco modesto e che lotterà per la retrocessione. Il Napoli non mi è piaciuto perché troppo lento nella costruzione del gioco senza verticalizzare, con De Bruyne che gioca trotterellando per il campo e che rallenta la manovra, il centravanti costantemente spalle alla porta e la fascia sinistra per la fase offensiva lasciata al solo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto, ora è frenato dal lavoro in fase difensiva