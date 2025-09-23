McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto ora è frenato dal lavoro in fase difensiva

Ilnapolista.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che lo porta da solo al primo posto in classifica. Ma quanta sofferenza contro una squadra forte fisicamente ma con un attacco modesto e che lotterà per la retrocessione. Il Napoli non mi è piaciuto perché troppo lento nella costruzione del gioco senza verticalizzare, con De Bruyne che gioca trotterellando per il campo e che rallenta la manovra, il centravanti costantemente spalle alla porta e la fascia sinistra per la fase offensiva lasciata al solo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mctominay 232 stato la grande risorsa del napoli dello scudetto ora 232 frenato dal lavoro in fase difensiva

© Ilnapolista.it - McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto, ora è frenato dal lavoro in fase difensiva

In questa notizia si parla di: mctominay - stato

McTominay sullo scudetto: «È stato il momento più bello della mia carriera. Dobbiamo ripeterci»

Cerca Video su questo argomento: Mctominay 232 Stato Grande