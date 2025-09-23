McKennie Juventus il centrocampista texano scivola in fondo alle gerarchie di Tudor? C’è un dato che preoccupa in vista del futuro

McKennie Juventus, la sua situazione contrattuale è un fattore: con la scadenza nel 2026, il poco spazio concesso da Tudor apre a scenari. Un inizio di stagione in sordina, un ruolo che non è più centrale e un contratto in scadenza che si avvicina pericolosamente. In casa  Juventus, come analizzato dal  Corriere dello Sport, inizia a suonare un piccolo campanello d’allarme attorno a  Weston McKennie. Il centrocampista texano, uno dei giocatori più duttili e apprezzati della rosa, sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di  Igor Tudor, una situazione che, unita alla questione contrattuale, apre a possibili scenari di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

