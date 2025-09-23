mazzoleni spa ottiene un finanziamento di 7 milioni di euro da intesa sanpaolo

Mazzoleni Spa, storica realtà italiana operante nel settore agro-zootecnico da oltre 40 anni, attualmente presente in più di 40 Paesi, annuncia l’ottenimento di un finanziamento di 7 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo. Il sostegno finanziario è finalizzato a rafforzare il piano di investimenti in innovazione tecnologica e a proseguire il programma strategico di acquisizioni. L’azienda, che ha il suo quartier generale al Kilometro Rosso, Bergamo, è in una fase di forte espansione internazionale dal 2018 e si distingue per la costante attenzione all’evoluzione del settore attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e automazione dei processi logistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

