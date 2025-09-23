Mazzoleni Spa ottiene un finanziamento di 7 milioni di euro da Intesa Sanpaolo
Mazzoleni Spa, storica realtà italiana operante nel settore agro-zootecnico da oltre 40 anni, attualmente presente in più di 40 Paesi, annuncia l’ottenimento di un finanziamento di 7 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo. Il sostegno finanziario è finalizzato a rafforzare il piano di investimenti in innovazione tecnologica e a proseguire il programma strategico di acquisizioni. L’azienda, che ha il suo quartier generale al Kilometro Rosso, Bergamo, è in una fase di forte espansione internazionale dal 2018 e si distingue per la costante attenzione all’evoluzione del settore attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e automazione dei processi logistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: mazzoleni - ottiene
Mazzoleni spa ottiene un finanziamento di 7 milioni di euro da per sostenere l’innovazione tecnologica e proseguire il piano di acquisizioni avviato con successo nel 2022..
Mazzoleni Spa è tra le 12 migliori aziende italiane in cui lavorare - È quanto emerge da Great Place to Work Italia che ascoltando le opinioni espresse direttamente dai ... Segnala bergamonews.it