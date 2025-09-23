Mazzoleni imbarazzante al Var meno male che è lì per aiutare Manca un rigore al Pisa forse due Corsport
Mazzoleni imbarazzante al Var, meno male che è lì per aiutare. Manca un rigore al Pisa (Corsport) Corposa rubrica del Corsport dedicata alla moviola di Napoli-Pisa. Manca certamente un rigore per la squadra di Gilardino. Scrive Edmondo Pinna: Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini, che è giovane e dunque si potrebbero trovare attenuanti (ne ha poche, eh?). Più facile definire quella del Var, Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che Tre episodi in area del Napoli: un’interpretazione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
