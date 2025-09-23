Maxisequestro da 1,7 miliardi ad Avellino | l' inchiesta sui bonus edilizi non si ferma
Avellino. Un anno fa la Procura di Avellino e la Guardia di Finanza hanno disposto un maxisequestro da un miliardo e settecento milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi.L’operazione, firmata dal procuratore Airoma e dal pubblico ministero Vincenzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: maxisequestro - miliardi
