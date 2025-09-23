Maxi-operazione contro la ' Ndrangheta 26 arresti

AGI - Un'operazione condotta fin dalle prime ore della mattinata ha portato all'esecuzione di 26 misure cautelari in carcere. Il blitz, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale, è il risultato di un'indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, supportato da Comandi Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale che ha colpito la cosca Piromalli, un'articolazione della 'ndrangheta calabrese. I dettagli dell'operazione. Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati gravi, tutti aggravati dall'uso del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Agi.it

