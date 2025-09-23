Maxi-operazione contro la cosca Piromalli Arrestato un superboss di ‘ndrangheta

Dalle prime ore della mattinata odierna, il raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

