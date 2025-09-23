Maxi corteo a Bologna Bloccata l’autostrada Italia spezzata in due

e Nicoletta Tempera In trentamila erano scesi per le strade di Bologna per Gaza. E sarebbe stata una festa di pace, se un migliaio di contestatori violenti non avesse deciso di stravolgere tutto, occupando l’autostrada e aggredendo i poliziotti con qualsiasi cosa: bastoni, pietre, cartelli stradali. Pure con una bicicletta. Spezzando il Paese in due, fermando l’A14 per un’ora intera. Una manciata di attivisti isolati che ha spostato l’attenzione dalla mobilitazione pacifica a sostegno del popolo palestinese e contro il massacro in corso per mano del governo israeliano indetta dai sindacati di base, con l’adesione di lavoratori, studenti, associazioni e, appunto, sigle antagoniste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maxi corteo a Bologna. Bloccata l’autostrada. Italia spezzata in due

