Maxi blitz contro la ‘ndrangheta 26 arresti in tutta Italia | colpita al cuore la cosca Piromalli

23 set 2025

Maxi blitz dei Carabinieri contro la cosca Piromalli: 26 arresti per mafia, estorsione e altri reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

