Maxi blitz contro la cosca Piromalli | 26 arresti Chi è lo storico boss Facciazza tornato a capo della ‘ndrina di Gioia Tauro
Reggio Calabria, 23 settembre 2025 – Maxi blitz dei Ros contro la cosca Pironalli in Calabria. A partire dall’alba, l’operazione 'Res Tauro' ha portato all’ arreso di 26 persone, tra cui lo storico boss Pino Piromalli, alias 'Facciazza'. Scoperto anche un arsenale. Tornato in libertà nel 2021 dopo 22 anni di carcere, l’80enne aveva ricostituito la 'ndrina dei Piromalli della Piana di Gioia Tauro, che ha guidato per decenni dopo essere subentrato come capobastone allo zio Giuseppe. Il progetto criminale si basava sul recupero delle vecchie regole di 'ndrangheta per sgominare la nuova generazione e assumere la posizione di comando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
