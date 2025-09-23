max tortora in don matteo 15

Non avrà preso parte al ritorno de I Cesaroni, tra polemiche e recriminazioni, ma Max Tortora sta tornando alla grande nella serialità italiana. Dopo essere stato coprotagonista di Doppio Gioco su Canale 5, dando ottima prova di sè, attualmente è sul set della quindicesima stagione di Don Matteo. L’attore interpreterà il padre del capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e c’è da aspettarsi di tutto. Nella scorsa stagione il pubblico aveva conosciuto la madre del nuovo coprotagonista, un’attrice famosa per la commedia sexy all’italiana interpretata da Tosca D’Aquino, e la sua presenza aveva messo in grande imbarazzo il figlio e mandato in visibilio il maresciallo Cecchini (Nino Frassica). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

