Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15

Max Tortora protagonista nella nuova stagione di "Don Matteo". Il noto attore Max Tortora si prepara a tornare in prima linea nel panorama della serialità italiana, dopo aver evitato il ritorno de I Cesaroni. La sua presenza sul set riguarda la quindicesima stagione di Don Matteo, dove interpreterà un ruolo di grande rilievo. La sua partecipazione rappresenta un elemento di grande interesse per gli appassionati, considerando la sua consolidata esperienza e le recenti apparizioni televisive. Il ruolo di Max Tortora in "Don Matteo". Nella nuova stagione, Tortora vestirà i panni del padre del capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea.

