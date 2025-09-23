Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15 | quale sarà il ruolo dell'attore

Max Tortora torna in tv interpretando un personaggio in una famosa fiction Rai. Si tratta della prossima stagione di Don Matteo, dove vestirà i panni del padre del capitano Diego Martini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15

Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15. L'ex volto dei Cesaroni sarà tra i protagonisti della prossima stagione. Molto probabilmente interpreterà il ruolo del padre di Diego Martini (Eugenio Mastrandrea)

Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15: quale sarà il ruolo dell'attore - Si tratta della prossima stagione di Don Matteo, dove vestirà i panni del padre del capitano Diego Martini.

