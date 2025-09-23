Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15 | quale sarà il ruolo dell'attore

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Tortora torna in tv interpretando un personaggio in una famosa fiction Rai. Si tratta della prossima stagione di Don Matteo, dove vestirà i panni del padre del capitano Diego Martini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tortora - entra

Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15

Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15: quale sarà il ruolo dell’attore; Max Tortora sul set di Don Matteo 15 a Spoleto: new entry nel cast?; Doppio gioco, cast della fiction: Max Tortora interpreta Gemini.

max tortora entra castMax Tortora entra nel cast di Don Matteo 15: quale sarà il ruolo dell’attore - Si tratta della prossima stagione di Don Matteo, dove vestirà i panni del padre del capitano Diego Martini. Da fanpage.it

Alessandra Mastronardi e Max Tortora da “I Cesaroni” a “Doppio gioco”: di cosa parla la nuova fiction - Prende il via martedì 27 maggio in prima serata su Canale 5 Doppio gioco, la nuova fiction firmata da Fabula Pictures che ha come protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Lo riporta deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Max Tortora Entra Cast