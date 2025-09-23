Mauro Iandolo il Lis performer che racconta la musica in lingua dei segni | Nato da genitori sordi aprire i concerti dei Coldplay l' emozione più grande

«La cosa più bella di questa lingua è che, anche se ogni Stato ha la propria, due persone di nazionalità diverse riescono comunque a comunicare. Perché dove non.

Cantare in lingua dei segni: lo insegna il “Lis performer”; LA LINGUA DEI SEGNI È STATA RICONOSCIUTA. E ANCHE GLI INTERPRETI; In 'Per nessuno motivo al mondo' di Alessandra Nicita il linguaggio dei segni di Mauro Iandolo.

Nettuno, il perforare Lis Mauro Iandolo ricevuto in Comune: ‘La Città è orgogliosa di lui’ - E’ stato ricevuto questa mattina dal Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola e dal Vicesindaco Alessandro Mauro, il Performer Lis nettunese Mauro Iandolo che ha conquistato il pubblico ... Lo riporta ilcorrieredellacitta.com

Sanremo 2020, chi è Mauro Iandolo il performer LIS de Le Vibrazioni - Mauro Iandolo è presente sul palco dell’Ariston in occasione della 70° edizione del Festival della canzone Italiana di Sanremo. Come scrive tvblog.it