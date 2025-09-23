Maurizio Rebuzzini l’autopsia non chiarisce il giallo | ancora sconosciute le cause della morte
Milano, 23 setembre 2025 – È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Enrico Rebuzzin i, il critico fotografico 74enne morto in ospedale dopo essere stato trovato in fin di vita mercoledì scorso sul ballatoio del suo studio in via Zuretti a Milano. Le cause della morte restano al momento sconosciute, così come la natura delle lesioni trovate sul collo, a prima vista compatibili con uno strangolamento. Il referto medico consegnato all’autorità giudiziaria parlava infatti di escoriazioni “multiple” e, soprattutto, citava una “lesione circonferenziale del collo”, compatibile con un decesso per strangolamento appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
