Maurizio Rebuzzini l’autopsia non chiarisce il giallo | ancora sconosciute le cause della morte

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 setembre 2025 – È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Enrico Rebuzzin i, il critico fotografico 74enne morto  in ospedale dopo essere stato trovato in fin di vita mercoledì scorso sul ballatoio del suo studio in via Zuretti a Milano. Le cause della morte restano al momento sconosciute, così come la natura delle lesioni trovate sul collo, a prima vista compatibili con uno strangolamento. Il referto medico consegnato all’autorità giudiziaria parlava infatti di escoriazioni “multiple” e, soprattutto, citava una “lesione circonferenziale del collo”, compatibile con un decesso per strangolamento appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maurizio rebuzzini l8217autopsia non chiarisce il giallo ancora sconosciute le cause della morte

© Ilgiorno.it - Maurizio Rebuzzini, l’autopsia non chiarisce il giallo: ancora sconosciute le cause della morte

In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini

Le indagini sul giallo di Maurizio Rebuzzini: la chiamata del figlio alle 18.34, l’allarme al 112 otto minuti dopo

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Maurizio Rebuzzini, il giallo della morte del fotografo: fissata l'autopsia - Nuovo sopralluogo della Scientifica venerdì nello studio di via Zuretti dove il critico è stato soccorso prima di morire in ospedale. Secondo milanotoday.it

maurizio rebuzzini l8217autopsia chiarisceMilano sotto shock: il critico fotografico Maurizio Rebuzzini trovato senza vita, indagine aperta - Maurizio Rebuzzini, noto critico fotografico milanese, è stato trovato privo di sensi nel suo laboratorio; l’autopsia e le indagini cercheranno di chiarire le cause del decesso. Si legge su news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Maurizio Rebuzzini L8217autopsia Chiarisce