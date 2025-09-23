Mattinata calda su Canale Italia | Stazione di Perugia elezioni regionali e cortei pro-Pal alcuni dei temi che affronterà Massimo Martire
Domani, dalle ore 6, torna in onda su Canale Italia Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire, in attesa del rientro del direttore responsabile Vito Monaco. La trasmissione promette un avvio scoppiettante: Augusto Rossi da Perugia approfondirà le recenti aggressioni alla stazione di Fontivegge e le polemiche che ne sono seguite. Dalla Toscana, Cristiano Romani offrirà una finestra sulle imminenti elezioni regionali, mentre dalla Puglia Alessandro Nardelli commenterà le elezioni regionali pugliesi. Alle 7, Alfredo Renato Durantini parlerà dei cortei pro-Pal a Milano e in altre città, in quella che si preannuncia come una mattinata da “autunno caldo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
