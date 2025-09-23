Mattinata calda su Canale Italia | Stazione di Perugia elezioni regionali e cortei pro-Pal alcuni dei temi che affronterà Massimo Martire

Laprimapagina.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, dalle ore 6, torna in onda su Canale Italia Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire, in attesa del rientro del direttore responsabile Vito Monaco. La trasmissione promette un avvio scoppiettante: Augusto Rossi da Perugia approfondirà le recenti aggressioni alla stazione di Fontivegge e le polemiche che ne sono seguite. Dalla Toscana, Cristiano Romani offrirà una finestra sulle imminenti elezioni regionali, mentre dalla Puglia Alessandro Nardelli commenterà le elezioni regionali pugliesi. Alle 7, Alfredo Renato Durantini parlerà dei cortei pro-Pal a Milano e in altre città, in quella che si preannuncia come una mattinata da “autunno caldo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

mattinata calda su canale italia stazione di perugia elezioni regionali e cortei pro pal alcuni dei temi che affronter224 massimo martire

© Laprimapagina.it - Mattinata calda su Canale Italia: Stazione di Perugia, elezioni regionali e cortei pro-Pal, alcuni dei temi che affronterà Massimo Martire

In questa notizia si parla di: mattinata - calda

Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Forti temporali a Milano, scatta l’allerta meteo: gli orari e le zone più a rischio; Meteo Italia oggi: sole e caldo in tutto il paese con qualche nuvola.

Cerca Video su questo argomento: Mattinata Calda Canale Italia