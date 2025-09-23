Matthew McConaughey ha svelato il segreto sotto le lenzuola con Camila Alves | è tutta una questione di dimensioni
Quando Matthew McConaughey parla dei suoi segreti in camera da letto, tutti tendono l’orecchio. Ma stavolta il divo di Hollywood ha spiazzato tutti con una rivelazione che ha poco a che fare con quello che potreste immaginare. Nel suo nuovo libro Poems & Prayers (appena pubblicato negli Stati Uniti), l’attore 55enne ha confessato quale sia stato il vero punto di svolta del suo matrimonio con la modella brasiliana Camila Alves, sposata nel 2012 e madre dei suoi tre figli. La soluzione di Matthew per tenere viva la passione nonostante tutto? Rimpicciolire il letto matrimoniale. Sì, avete capito bene: meno spazio, più amore. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: matthew - mcconaughey
Nicolas cage potrebbe sostituire matthew mcconaughey in true detective
Matthew mcconaughey: il film poco conosciuto che ha dato vita a una serie di successo su netflix
Matthew McConaughey cerca di salvare 23 bambini da un incendio nel trailer di The Lost Bus
"Il segreto del mio matrimonio duraturo? È il letto". Matthew McConaughey racconta che con Camila Alves, sposata nel 2012, ha deciso di dire addio al king-size e passare a un queen-size, perché un letto troppo grande li teneva lontani. “Con un letto queen-si - facebook.com Vai su Facebook
Matthew McConaughey rivela il sorprendente segreto del suo matrimonio: parte tutto dal letto; Il segreto per un matrimonio duraturo, per Matthew McConaughey è il letto: ecco perché; 'The Lost Bus': Matthew McConaughey domina le fiamme da eroe.
Matthew McConaughey rivela il sorprendente segreto del suo matrimonio: parte tutto dal letto - Intervistato da Fox News Digital, Matthew McConaughey ha svelato quello che lui considera il suo segreto del matrimonio con la modella Camila Alves, sposata nel 2012. Si legge su msn.com
Matthew McConaughey svela il segreto "intimo" per far durare un matrimonio 13 anni - Il segreto di Matthew McConaughey per 13 anni di matrimonio felici: ecco qual è il suo consiglio controintuitivo di "sbarazzarsi del letto king- Secondo tag24.it