Matthew McConaughey ha svelato il segreto sotto le lenzuola con Camila Alves | è tutta una questione di dimensioni

Quando Matthew McConaughey parla dei suoi segreti in camera da letto, tutti tendono l’orecchio. Ma stavolta il divo di Hollywood ha spiazzato tutti con una rivelazione che ha poco a che fare con quello che potreste immaginare. Nel suo nuovo libro Poems & Prayers (appena pubblicato negli Stati Uniti), l’attore 55enne ha confessato quale sia stato il vero punto di svolta del suo matrimonio con la modella brasiliana Camila Alves, sposata nel 2012 e madre dei suoi tre figli. La soluzione di Matthew per tenere viva la passione nonostante tutto? Rimpicciolire il letto matrimoniale. Sì, avete capito bene: meno spazio, più amore. 🔗 Leggi su Amica.it

