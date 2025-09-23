Matteo non c’è più Sinner gli aveva mandato un messaggio speciale | la notizia è terribile
Padova è in lutto per la morte di Matteo Tomasello, 17 anni, stroncato da un tumore cerebrale contro cui aveva lottato per venti mesi. Il giovane si è spento la sera del 21 settembre nel reparto di Oncoematologia pediatrica, circondato dall’affetto dei suoi genitori e dei fratelli. Matteo era studente del liceo artistico “Fanoli” di Cittadella, dove era molto apprezzato per la sua creatività e il suo carattere gentile. L’affetto ricevuto e il gesto di Jannik Sinner. La sua storia ha commosso anche chi non lo conosceva personalmente. Tra loro, il suo idolo sportivo Jannik Sinner, che gli aveva inviato un cappellino con la scritta “Forza Matteo” e un disegno stilizzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Matteo Tomasello muore a 17 anni per un tumore cerebrale: lo sport, il sogno di diventare architetto e la dedica di Sinner
