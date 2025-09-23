Matteo Franzoso morto in un incidente in allenamento | a Sestriere i funerali dello sciatore azzurro
A Sestriere, oggi, 23 settembre, è il giorno dell’ultimo saluto allo sciatore Matteo Franzoso. A 25 anni, dopo il gravissimo incidente sulle piste da sci di La Parva, in Cile, non è sopravvissuto alle ferite della caduta in allenamento. Il suo cuore ha smesso di battere lunedì 15, nella clinica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dopo le tragedie di Matteo Franzoso e Matilde Lorenzi, il Codacons ha diffidato la Federazione Internazionale Sci (FIS) chiedendo regole più severe e controlli immediati. Nell’istanza vengono chiamati in causa anche FISI, gestori degli impianti e Ministero dell - facebook.com Vai su Facebook
