Mattarella ricorda Siani a 40 anni dall’omicidio

40 anni fa veniva ucciso a Napoli dalla camorra il giornalista Giancarlo Siani. Un assassinio – ha sottolineato il Presidente Mattarella – che è parte incancellabile della storia della Repubblica. Servizio di Fabio Bolzetta e Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella ricorda Siani a 40 anni dall’omicidio

In questa notizia si parla di: mattarella - ricorda

Mattarella ricorda il giudice Ferlaino, vittima della ‘ndrangheta

Vittime di 'ndrangheta: Mattarella ricorda il giudice Ferlaino ucciso 50 anni fa in Calabria

Mattarella ricorda che Kiev non è sola e avverte: “Pace ingiusta ha vita breve”

Mattarella ricorda Giancarlo Siani: “Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà” - X Vai su X

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ricorda come “autentico testimone dei valori della Repubblica”, che “ha speso la propria vita per affermare i principi dello Stato di diritto contro la cultura della violenza e della sopraffazione. Fare memoria del - facebook.com Vai su Facebook

Giancarlo Siani, 40 anni dalla morte. Mattarella: Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà; Giancarlo Siani 40 anni dopo: il murale a Napoli, le parole del fratello e di Mattarella; L'omicidio di Siani 40 anni fa, il monito di Mattarella.

L'omicidio di Siani 40 anni fa, il monito di Mattarella - "Ricordare il sacrificio della vita di Siani porta inevitabilmente alla mente i numerosi giornalisti morti perché colpevoli di testimoniare la verità, di raccontare le violazioni del diritto, le aggre ... ansa.it scrive

Giancarlo Siani 40 anni dopo: il murale a Napoli, le parole del fratello e di Mattarella - Dal ricordo del fratello a quello del presidente Mattarella, ecco come sono state ricordate la vita e la morte di Giancarlo Siani. Lo riporta style.corriere.it