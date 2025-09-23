Mattarella ricorda Giancarlo Siani | Raccontava verità scomode alla camorra

AGI - Quaranta anni fa moriva Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla  camorra. Il presidente della Repubblica  Sergio Mattarella oggi lo ha ricordato spiegando che Siani era "animato da un forte senso di  giustizia sociale  che si nutriva di  legalità. Il suo  impegno  di  cronista  ne 'Il Mattino' e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a  valori  di  umanità  e di  civismo. Far conoscere la  realtà criminale  che la  camorra  voleva occultare era un modo per tentare di liberare il  territorio  dallo  strangolamento  operato dalle  attività illegali  che ne opprimono vita e sviluppo. 🔗 Leggi su Agi.it

