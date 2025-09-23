Mattarella ricorda Giancarlo Siani | Raccontava verità scomode alla camorra
AGI - Quaranta anni fa moriva Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla camorra. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi lo ha ricordato spiegando che Siani era "animato da un forte senso di giustizia sociale che si nutriva di legalità. Il suo impegno di cronista ne 'Il Mattino' e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a valori di umanità e di civismo. Far conoscere la realtà criminale che la camorra voleva occultare era un modo per tentare di liberare il territorio dallo strangolamento operato dalle attività illegali che ne opprimono vita e sviluppo. 🔗 Leggi su Agi.it
