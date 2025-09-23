Mattarella e Jovanotti all’istituto penale per minori di Nisida | La scuola è il veicolo per il futuro e riguarda tutti – Video
“La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida una delle sue tappe a Napoli in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Con il Capo dello Stato, oltre al ministro Valditara, è presente il cantante Jovanotti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
