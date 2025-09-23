Matilda De Angelis fa 30 dai primi passi ad Hollywood
Dall'Emilia-Romagna al tappeto rosso di Hollywood. Matilda De Angelis ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni dopo aver attraversato sul grande e sul piccolo schermo confini, lingue e generi imponendosi come una voce fuori dal coro dell'omologazione.
Dal 3 luglio al cinema “Di là dal fiume e tra gli alberi” con Matilda De Angelis e Liev Schreiber
La Legge di Lidia Poët 3: la terza e ultima stagione con Matilda De Angelis arriva su Netflix nel 2026
Matilda De Angelis compie oggi 30 anni, da Bologna a Hollywood sempre sé stessa
Nel 2016 li avevamo visti in "Veloce come il vento", nove anni dopo si ritrovano di nuovo protagonisti di un film. Stefano Accorsi e Matilda De Angelis sono le stelle de "La lezione". L'opera diretta da Stefano Mordini verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma.
La lezione con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi alla Festa di Roma - Tratto dall'omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori, La Lezione di Stefano Mordini
Matilda De Angelis: "Ho parlato sui social dell'ansia per liberarmi"/ "Paragonarsi agli altri non fa bene" - Matilda De Angelis, ospite di "Da Noi a Ruota Libera", si racconta parlando dei suoi ultimi lavori tra cinema e tv ma non solo.