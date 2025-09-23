Master Orientamento scolastico e formativo | il consulente esperto nella scuola

Il Master è rivolto a docenti, professionisti e operatori impegnati nei contesti educativi, scolastici, formativi e sociali, interessati a consolidare competenze specialistiche nell’ambito dell’orientamento. Il percorso formativo fornisce al professionista le competenze per progettare, coordinare, fornire consulenza e accompagnamento nei processi di orientamento. Il titolo permette di operare in scuole, enti pubblici, servizi per l’impiego, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

