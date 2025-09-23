Mastella | Basta attacchi alle forze dell’ordine e teppismo | estremismi distruggono anche cause giuste

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il teppismo che si insinua, malignamente, in manifestazioni che hanno nobili cause danneggia e distrugge beni pubblici e insieme a loro anche le nobili cause. Gli atti visti ieri alla Stazione di Milano e in misura minore altrove, sono per questo non solo delinquenziali ma anche stupidi e controproducenti”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale Noi di Centro Clemente Mastella. “Sostegno massimo alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, non vorrei che come ha sottolineato il ministro Piantedosi la piazza sia per qualche estremista solo un pretesto per cercare lo scontro con queste ragazze e ragazzi, verso cui sono pasolinianamente solidale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Basta attacchi alle forze dell’ordine e teppismo: estremismi distruggono anche cause giuste”

