Video e contenuti sono virali. E, così, Massimo Imparato, CEO e fondatore di AGL Aste Immobiliari con oltre 140 uffici in Italia, sui social è tra i più cliccati. Lui ha trasformato un settore complesso come quello delle aste giudiziarie in un modello retail e digitale accessibile a famiglie e investitori. Autore di un libro, dove racconta il suo percorso, Imparato oggi conquista anche TikTok, il social più amato dalle nuove generazioni (sul profilo @massimoimparato sono virali i suoi contenuti) Una nuova, entusiasmante pagina, per Imparato: dopo i libri, la televisione, arriva no i social: uno spazio nuovo di riflessione e confronto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Massimo Imparato virale su Tiktok: ecco chi è il Ceo di Agl Aste immobiliari