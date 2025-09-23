Mascali controlli su strutture ricettive | ospitava 8 persone non registrate 6 avevano precedenti penali Controlli anche a Riposto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificazione dei controlli sul territorio. Per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti, i Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno potenziato le attività di vigilanza, seguendo le direttive del Comando Provinciale di Catania. Le verifiche hanno visto impegnati i militari delle stazioni di Riposto e Fiumefreddo di Sicilia, insieme al Nucleo Radiomobile, alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e ai Carabinieri Cinofili di Nicolosi. Obiettivo: regolarità nelle strutture ricettive. I controlli si sono concentrati su case vacanza e affittacamere nei comuni di Riposto e Mascali, con particolare attenzione al rispetto dell’obbligo di registrazione degli ospiti sul “Portale Alloggiati”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mascali, controlli su strutture ricettive: ospitava 8 persone non registrate, 6 avevano precedenti penali. Controlli anche a Riposto

In questa notizia si parla di: mascali - controlli

Accordo tra Comune di Mascali e guardia nazionale ambientale: più controlli contro abbandono rifiuti e inquinamento

Accordo tra Comune di Mascali e guardia nazionale ambientale: più controlli contro abbandono rifiuti e inquinamento https://ift.tt/anqfEwD https://ift.tt/TYGScFQ - X Vai su X

MASCALI . Controlli negli alloggi per i turisti: i Carabinieri impegnati per garantire trasparenza e regolarità in un settore particolarmente esposto durante la stagione estiva. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi contro l’illegalità diffusa, disposti - facebook.com Vai su Facebook

Controlli estivi a Riposto e Mascali: denunce per irregolarità nelle case vacanza e possesso di droga; Mascali-Riposto, Case vacanza irregolari: 4 denunce; Riposto, controlli dei Nas in casa di riposo fantasma e macelleria: pesanti sanzioni -.

Controlli in strutture ricettive. Norme violate in quattro casi. Scattano denunce e multe - Controlli in serie della polizia alle strutture ricettive, denunce e sanzioni per il mancato rispetto della normativa: quattro le violazioni riscontrate e, in un caso, è scattata anche la sospensione ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Strutture ricettive sotto controllo: multe a B&B e case vacanza abusive - Il settore del turismo, anche in seguito all’attivazione dell’imposta del soggiorno, è stato quello sul quale la polizia locale, in particolare l’Annona, ha prestato particolare attenzione. Come scrive quotidianodipuglia.it