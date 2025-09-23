Martusciello, ex vice di Sarri, ha parlato così del mercato Juve: quell’obiettivo a centrocampo è considerato un profilo ideale per la mediana. L’idea di un clamoroso ritorno di Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus accende il dibattito e trova una sponsorizzazione eccellente. A “benedire” la suggestione di mercato è Giovanni Martusciello, ex vice allenatore di Maurizio Sarri sia in bianconero che alla Lazio, uno che il “Sergente” lo conosce come le sue tasche. In un’intervista esclusiva concessa a Tuttosport, Martusciello ha promosso a pieni voti un eventuale assalto del mercato Juve per il centrocampista serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Martusciello non ha dubbi: «Milinkovic-Savic è andato in Arabia con una consapevolezza sul suo futuro. Lui alla Juve? Oggi farebbe ciò che vuole»