Martina sicuro nel parlare dell’Interesse dell’Inter per Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari. L’ex portiere ha così commentato le voci. In merito alle voci che vorrebbero Elia Caprile, giovane portiere del Cagliari, come uno degli obiettivi per il futuro dell’ Inter, è intervenuto Silvano Martina, ex estremo difensore di Torino e Fiorentina, oltre che agente storico di Gigi Buffon. L’intervista, realizzata da Calciomercato.it, ha offerto un’analisi delle qualità di Caprile, ma anche un confronto con altri talentuosi portieri della Serie A. LE PAROLE DI MARTINA – «Sicuramente il salto fa sempre la differenza, ma lui ha dimostrato negli ultimi anni di essere ad un alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martina sicuro: «Caprile all’Inter? Sicuramente questa cosa fa la differenza. In Italia abbiamo tanti portieri»