L'influencer e content creator torinese ci ha rivelato quali nuove abitudini hanno influito positivamente sull'aspetto del suo corpo post-gravidanza. Un cambiamento lento e spensierato che è frutto dell'aver imparato a volersi bene, sempre e comunque. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martina Luchena racconta come il suo fisico post gravidanza si sia «asciugato» in maniera serena e naturale: «Imparate ad amarvi a 360 gradi»