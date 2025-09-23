Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l' altra | Film affascinante realizzato in modo straordinario
Scorsese è entusiasta del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che ha promosso senza riserve lodando sia la confezione che i temi trattati e le performance attoriali. Finalmente tra pochi giorni il pubblico italiano avrà la possibilità di godere della visione di Una battaglia dopo l'altra, nuovo film di Paul Thomas Anderson su cui, negli ultimi mesi, si è concentrata la curiosità dei cinefili. Nel frattempo la pellicola interpretata dalla star Leonardo DiCaprio, che arriverà nelle sale italiane il 25 settembre, è stata promossa da uno dei maestri della Settima Arte, Martin Scorsese in persona. Chiamato a moderare una conversazione pubblica con Paul Thomas Anderson, Scorsese ha aperto la serata elogiando il film definendolo "affascinante e straordinariamente realizzato, con interpretazioni fantastiche". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
