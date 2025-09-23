Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l' altra | Film affascinante realizzato in modo straordinario

Movieplayer.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scorsese è entusiasta del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che ha promosso senza riserve lodando sia la confezione che i temi trattati e le performance attoriali. Finalmente tra pochi giorni il pubblico italiano avrà la possibilità di godere della visione di Una battaglia dopo l'altra, nuovo film di Paul Thomas Anderson su cui, negli ultimi mesi, si è concentrata la curiosità dei cinefili. Nel frattempo la pellicola interpretata dalla star Leonardo DiCaprio, che arriverà nelle sale italiane il 25 settembre, è stata promossa da uno dei maestri della Settima Arte, Martin Scorsese in persona. Chiamato a moderare una conversazione pubblica con Paul Thomas Anderson, Scorsese ha aperto la serata elogiando il film definendolo "affascinante e straordinariamente realizzato, con interpretazioni fantastiche". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

martin scorsese loda una battaglia dopo l altra film affascinante realizzato in modo straordinario

© Movieplayer.it - Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l'altra: "Film affascinante, realizzato in modo straordinario"

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia

Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

Film di crimine di martin scorsese basato su una storia vera disponibile gratuitamente

Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l'altra: Film affascinante, realizzato in modo straordinario; MaXXXine: Martin Scorsese loda sul New York Times il metacinema della trilogia di Ti West.

Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l'altra: "Film affascinante, realizzato in modo straordinario" - Scorsese è entusiasta del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che ha promosso senza riserve lodando sia la confezione che i temi trattati e le performance attoriali. Segnala movieplayer.it

martin scorsese loda battagliaUna battaglia dopo l'altra, Martin Scorsese si unisce al coro: "Un'opera straordinaria" - Sentite che cosa ha detto Martin Scorsese di Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, già acclamato come uno dei film del decennio. Si legge su cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Martin Scorsese Loda Battaglia