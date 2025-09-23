Marsiglia spezza il tabù dopo 14 anni il PSG va ko al Vélodrome
Chevalier esce maldestramente e Aguerd, di testa, insacca e decide il “Classique” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Rabiot-Rowe avversari dopo la rissa a Marsiglia: i due si affronteranno in Milan-Bologna dopo la sosta - Ne sanno qualcosa Rowe, acquistato dal Bologna lo scorso 24 agosto, e Rabiot, tornato in Italia per vestire la maglia del Milan e riabbracciare Massimiliano Allegri. corriere.it scrive
Marsiglia, Longoria: "Rabiot? Ora conta la sincerità" - Il presidente del club francese Longoria ha spiegato la situazione a Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League: "In questo momento la situazione è ... Si legge su sport.sky.it