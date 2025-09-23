Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi.

Macerata, 23 settembre 2025 – Colpito da un albero, muore sotto gli occhi della moglie. Tragedia nei campi in contrada Rotacupa a Macerata. A perdere la vita è Mario Ramadori, 78 anni. Il dramma si è consumato attorno alle 18.30 di ieri. Stando alle prime ricostruzioni, Ramadori – pensionato dopo una vita di lavoro in un’azienda agricola del posto – si era recato con un piccolo trattore assieme alla moglie Ivana in un terreno vicino alla sua abitazione in contrada Rotacupa, per raccogliere della legna da ardere. Non riuscendo a recuperare da solo dei tronchi, l’anziano avrebbe chiesto aiuto a un operaio di un’azienda agricola che stava lavorando nelle vicinanze con un trattore più grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

