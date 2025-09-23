Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata, 23 settembre 2025 – Colpito da un albero, muore sotto gli occhi della moglie. Tragedia nei campi in contrada Rotacupa a Macerata. A perdere la vita è Mario Ramadori, 78 anni. Il dramma si è consumato attorno alle 18.30 di ieri. Stando alle prime ricostruzioni, Ramadori – pensionato dopo una vita di lavoro in un’azienda agricola del posto – si era recato con un piccolo trattore assieme alla moglie Ivana in un terreno vicino alla sua abitazione in contrada Rotacupa, per raccogliere della legna da ardere. Non riuscendo a recuperare da solo dei tronchi, l’anziano avrebbe chiesto aiuto a un operaio di un’azienda agricola che stava lavorando nelle vicinanze con un trattore più grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mario ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi

© Ilrestodelcarlino.it - Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi

In questa notizia si parla di: mario - ramadori

Incidente choc a Rotacupa di Macerata, albero travolge e uccide Mario Ramadori. Cosa sappiamo

Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi.

mario ramadori muore davantiMario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi - Incidente in contrada Rotacupa: a perdere la vita il 78enne: era andato con un trattore a raccogliere legna su un terreno vicino casa ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Ramadori Muore Davanti