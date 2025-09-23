Mario Giordano conduce a sorpresa 4 di Sera sfogo Del Debbio in diretta | ‘Sembra il terzo mondo’

L’imprevisto in diretta. Un avvio di puntata decisamente insolito per 4 di Sera, il programma dell’access prime time di Rete 4. Al posto di Paolo Del Debbio, come di consueto al timone, il pubblico ha trovato Mario Giordano, chiamato a sostituirlo all’ultimo minuto. Il motivo? Del Debbio è rimasto imbottigliato nel traffico milanese, paralizzato dagli scioperi e dalle manifestazioni che hanno attraversato la città nella giornata di lunedì. Una situazione straordinaria che lo ha costretto a saltare, per la prima volta in vent’anni di carriera, l’appuntamento con il suo programma. La spiegazione di Mario Giordano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mario Giordano conduce a sorpresa 4 di Sera, sfogo Del Debbio in diretta: ‘Sembra il terzo mondo’

In questa notizia si parla di: mario - giordano

Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta

Tommaso Labate al posto di Mario Giordano, Bianca Berlinguer si prende un programma anche su Canale 5

Il segreto delle "Dinasty". Nicola Porro intervista Mario Giordano

“È un invito a spararmi”. Mario Giordano commenta la foto di sé stesso ripubblicata sui social con un bollino rosso sulla sua fronte e accompagnata dal testo “IN QUESTA FOTO C’È UN PARTICOLARE CHE MI PARE NESSUNO ABBIA MESSO A FUOCO”. Sull’ - X Vai su X

Attualità, politica e temi che fanno discutere, senza filtri. Mario Giordano vi aspetta con "Fuori dal coro", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

Mario Giordano racconta le grandi famiglie italiane; Pomeriggio Cinque, Pier Silvio Berlusconi ha scelto: il nuovo conduttore è un 'big' di Rete 4; Fuori dal coro 2025/2026.

“Io sono Charlie Kirk”, Mario Giordano e l’omaggio all’attivista ucciso a Fuori dal Coro - All'apertura della puntata di Fuori dal Coro, il conduttore Mario Giordano ha spiazzato tutti con un gesto simbolico e potente. msn.com scrive

Mario Giordano: età, moglie e figli, lauree, dove vive. Tutto sul giornalista - Mario Giordano volto noto della TV e del giornalismo italiano, tutto su di lui e la sua vita privata Mario Giordano è uno dei giornalisti più riconoscibili del panorama italiano, noto per il suo stile ... Come scrive ilsussidiario.net