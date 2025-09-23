Mario Giordano appare a sorpresa alla conduzione di 4 di Sera al posto di Paolo Del Debbio | Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico

A sorpresa Mario Giordano è apparso nell’access prime time di Rete 4. Il pubblico di “ 4 di Sera ” non ha ritrovato alla conduzione il padrone di casa Paolo Del Debbio, il giornalista è rimasto bloccato nel traffico di Milano, complice lo sciopero nazionale per Gaza e il maltempo che ha colpito la città. “Bentornati a 4 di Sera, oggi è stata una giornata particolare, una giornata in cui abbiamo visto immagini impressionanti in giro per Italia. È bloccata l’Italia ma prima di farvi vedere queste immagini e raccontare cosa è successo nel nostro Paese bisogna spiegare perché ci sono io. Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

