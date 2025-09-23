Mario Adinolfi | Peso 175 chili ne voglio perdere altri 48 Lo faccio per mia figlia che soffre di anoressia

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Adinolfi continua a perseguire l'obiettivo di tornare in forma. Lo fa per insegnare alla figlia Clara a lottare per riconquistare la sua salute e la sua felicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero

Mario Adinolfi shock all’Isola dei Famosi 2025: il cambiamento che nessuno si aspettava

Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato"

Mario Adinolfi: Peso 175 chili, ne voglio perdere altri 48. Lo faccio per mia figlia che soffre di anoressia; Mario Adinolfi e l'aumento di peso: «Sono arrivato a 175 chili. Mia figlia combatte l'anoressia»; Mario Adinolfi: «Dimagrito con iniezioni in pancia di Tirzepatide. Mia figlia Clara combatte l'anoressia». Cosa sappiamo sul farmaco.

mario adinolfi peso 175Mario Adinolfi: “Peso 175 chili, ne voglio perdere altri 48. Lo faccio per mia figlia che soffre di anoressia” - Il giornalista ed ex concorrente dell' Isola dei famosi ha ribadito di affrontare questa battaglia per dare un esempio concreto alla ... Si legge su fanpage.it

mario adinolfi peso 175Mario Adinolfi: «Dimagrito con iniezioni in pancia di Tirzepatide. Mia figlia Clara combatte l'anoressia». Cosa sappiamo sul farmaco - Il giornalista ha aggiornato i propri follower dei suoi ultimi progressi con un post sui social: «Me ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mario Adinolfi Peso 175