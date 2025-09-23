Marina Abramovic sarà celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell’Accademia
L’artista di fama internazionale Marina Abramovi? farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. L'esposizione, intitolata “Marina Abramovi?: Transforming Energy”, inaugurerà il 6 maggio 2026 e resterà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: marina - abramovic
Marina Abramovi? arriva per la prima volta a Capri
A Chieti una conferenza su Marina Abramovic: l’arte che esplora i tratti più istintivi e oscuri dell’animo umano
Una folla oceanica accoglie Marina Abramovic nella suggestiva cornice di Taormina. #Taobuk2024 questa sera è il tempio dell’arte. E l’artista decide di onorarlo con un messaggio scritto appositamente per l’occasione e per dire al mondo qual è l’arma che - facebook.com Vai su Facebook
Da Jean Tinguely a Marina Abramovic, da Yoko Ono a Banksy, l’autodistruzione dell’opera è una caratteristica di certa arte contemporanea ancora poco affrontata. Lo racconta il libro dello storico dell’arte Jacopo De Blasio - X Vai su X
Marina Abramovic festeggerà 80 anni a Venezia - L'artista di fama internazionale Marina Abramovic farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Segnala adnkronos.com
Marina Abramovic, l'ultima invenzione: fa suonare un pianista per 16 ore, ripetendo la melodia 840 volte - Si asciuga la fronte, allunga le gambe, sbadiglia, si volta a guardare il pubblico, ogni tanto, quando una mano è libera, mangia un chicco d’uva o beve un bicchiere d’acqua. corriere.it scrive