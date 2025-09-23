Marina Abramovic sarà celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell’Accademia

L’artista di fama internazionale Marina Abramovi? farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dellAccademia di Venezia. L'esposizione, intitolata “Marina Abramovi?: Transforming Energy”, inaugurerà il 6 maggio 2026 e resterà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

