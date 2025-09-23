Marina Abramovic festeggerà 80 anni a Venezia

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'artista di fama internazionale Marina Abramovi? farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. "Marina Abramovi?: Transforming Energy", presentata in occasione della 61a Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, inaugurerà il 6 maggio 2026 e resterà aperta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marina - abramovic

Marina Abramovi? arriva per la prima volta a Capri

A Chieti una conferenza su Marina Abramovic: l’arte che esplora i tratti più istintivi e oscuri dell’animo umano

Marina Abramovic sarà celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell’Accademia

marina abramovic festegger224 80Marina Abramovic festeggerà 80 anni a Venezia - L'artista di fama internazionale Marina Abramovic farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Lo riporta adnkronos.com

Marina Abramovic. Il corpo e l’anima raccontati attraverso l’arte - Racchiudere l’arte in una semplice definizione è praticamente impossibile perché è qualcosa in continua evoluzione, che cambia con il mutare del tempo, delle situazioni e degli stessi artisti. Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Marina Abramovic Festegger224 80