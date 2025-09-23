Marina Abramovic festeggerà 80 anni a Venezia

(Adnkronos) – L'artista di fama internazionale Marina Abramovi? farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. "Marina Abramovi?: Transforming Energy", presentata in occasione della 61a Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, inaugurerà il 6 maggio 2026 e resterà aperta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: marina - abramovic

Marina Abramovi? arriva per la prima volta a Capri

A Chieti una conferenza su Marina Abramovic: l’arte che esplora i tratti più istintivi e oscuri dell’animo umano

Marina Abramovic sarà celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell’Accademia

Una folla oceanica accoglie Marina Abramovic nella suggestiva cornice di Taormina. #Taobuk2024 questa sera è il tempio dell’arte. E l’artista decide di onorarlo con un messaggio scritto appositamente per l’occasione e per dire al mondo qual è l’arma che - facebook.com Vai su Facebook

Da Jean Tinguely a Marina Abramovic, da Yoko Ono a Banksy, l’autodistruzione dell’opera è una caratteristica di certa arte contemporanea ancora poco affrontata. Lo racconta il libro dello storico dell’arte Jacopo De Blasio - X Vai su X

Marina Abramovic festeggerà 80 anni a Venezia - L'artista di fama internazionale Marina Abramovic farà la storia nel 2026 come prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Lo riporta adnkronos.com

Marina Abramovic. Il corpo e l’anima raccontati attraverso l’arte - Racchiudere l’arte in una semplice definizione è praticamente impossibile perché è qualcosa in continua evoluzione, che cambia con il mutare del tempo, delle situazioni e degli stessi artisti. Si legge su dilei.it